В Прикамье работник отсудил у предприятия 1 млн рублей за травму на производстве Несчастный случай произошёл в мае 2025 года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Соликамская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об охране труда на строительной площадке одного из предприятий округа, где в мае 2025 года произошёл несчастный случай: рабочий получил тяжёлые травмы. Организация отказалась добровольно компенсировать пострадавшему моральный вред, поэтому прокурор обратился в суд. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным источника «Нового компаньона», речь идёт о несчастном случае в ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление».

Как выяснилось, во время работ на территории предприятия один из рабочих получил серьёзную травму: он упал с высоты. Пострадавшего срочно госпитализировали. У него диагностировали сочетанную травму головы и переломы. Последствия аварии сильно повлияли на его физическое и психологическое состояние.

Соликамский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора и удовлетворил заявленные требования. В частности, суд обязал работодателя выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.

Прокуратура продолжит контролировать исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.