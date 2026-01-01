В Перми прошла межрегиональная выставка-форум «Агротехнологии-2026» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено министерством агропромышленного комплекса Пермского края

В пермском КВЦ «Пермь Экспо» подвели итоги межрегионального форума-выставки «Агротехнологии-2026». На одной площадке собрались представители органов власти, отраслевые эксперты, разработчики цифровых продуктов и производители сельскохозяйственной техники, чтобы обсудить стратегические направления развития агропромышленного комплекса.

В текущем году география и масштаб проекта значительно выросли. Свои экспозиции представили свыше 85 компаний из 30 субъектов РФ. Деловая программа составила более 30 событий, включая семинары и круглые столы. На 20 тематических секциях 110 спикеров затронули вопросы автоматизации, цифровизации, биотехнологий, экологической устойчивости и эффективности производства.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что отрасль сталкивается с серьезными вызовами, для преодоления которых необходимы системная поддержка и внедрение передовых технологий.

«Восьмой раз «Агротехнологии» собирают нас вместе. Мы обсуждаем инновации, которые помогают достигать целей, поставленных руководством страны. Одна из них — к 2030 году увеличить выпуск сельхозпродукции на 25%. Задача амбициозная, но уверен: сообща мы справимся», — отметил глава региона.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов высоко отозвался о значимости форума, который привлекает внимание аграрного сообщества из разных стран и регионов.

«Люди едут туда, где видят перспективы для своих идей. АПК Пермского края ориентирован на инновации и конкурентоспособность. В преддверии посевной желаю аграриям грамотно сформировать производственную программу и воспользоваться мерами господдержки. Особо отмечу фермеров — их движение развивается и занимает важные ниши в обеспечении продовольственной безопасности», — сказал замминистра.

Новинкой экспозиции стала площадка «Покупай Пермское» — ключевой проект края по поддержке локальных производителей, в том числе мастеров народных промыслов. Консультации для гостей мероприятия проводили эксперты Центра развития агробизнеса и центра «Мой бизнес».





