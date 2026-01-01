Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Наталья Галкина в 2026 году останется продюсером пермского летнего фестиваля «Город встреч» Сроки проведения события принципиально не изменятся Поделиться Твитнуть

В нынешнем году менеджер культуры Наталья Галкина останется генеральным продюсером мультижанрового летнего фестиваля «Город встреч». Об этом «Новому компаньону» рассказали в Министерстве культуры Пермского края.

Городской фестиваль «Город встреч» проходит с 2023 года, первый фестиваль было приурочен к 300-летию Перми. Сроки его проведения стандартные — он начинается в День города 12 июня или накануне, а завершается в августе событием под названием «Ночь города». Фестиваль-«зонтик» состоит из разнообразных фестивалей, которые распределяются по летним уикендам. Основные его события происходят на городской эспланаде.

В этом году фестиваль «Город встреч» включит в себя тематику Года единства народов России.

В функции генерального продюсера фестиваля входит, кроме прочего, подбор кандидатур режиссёров и хэдлайнеров основных событий.

