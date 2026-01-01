Выдача POS-кредитов в Пермском крае сократилась за месяц на 16% Это связано не только с сезонными факторами, но и с осторожной политикой банков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года в Пермском крае было выдано 3,36 тыс. POS-кредитов (кредиты, предоставляемые в торговых точках). Это на 16,2% меньше, чем в декабре 2025 года (тогда их было 4,01 тыс.).

В среднем по РФ снижение за месяц составило 15,9%, а за год (в сравнении с январём 2025 года) 2,3%.

Наибольший спад в выдаче POS-кредитов в регионах РФ в январе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован в Белгородской области (-26,1%), Республике Северная Осетия - Алания (-20,7%), Ростовской области (-20,4%), Московской области (-19,7%), Санкт-Петербурге (-18,9%) и Москве (-18,8%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что после периода стабилизации во втором полугодии прошлого года в январе 2026 года выдача POS-кредитов значительно снизилась. Это связано не только с сезонными факторами, но и с осторожной политикой банков, которые из-за жесткой денежно-кредитной политики регулятора одобряют не более 11-12% заявок на POS-кредиты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.