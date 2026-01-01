Гиревики из Пермского края завоевали шесть медалей на первенстве России Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Спортсмены из Пермского края завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях по гиревому спорту. В них приняли участие около 600 атлетов из 40 регионов страны. Участники соревновались в возрастных категориях 14-16 и 17-18 лет.

Сборная Пермского края выделилась благодаря усилиям Самира Савельева, который завоевал полный комплект наград. В течение трех дней он входил в тройку призеров, а в итоге стал победителем в толчке, серебряным призером в длинном цикле и бронзовым в рывке. Самир тренируется в спортшколе «Спарт» под руководством Гафура Маматова.

В возрастной группе 14-16 лет Алексей Прищепо и Михаил Проскуряков заняли третье место в парном жонглировании, а среди спортсменов 17-18 лет Владимир Кылосов завоевал бронзу в длинном цикле. Анна Ощепкова стала серебряным призером в одиночном жонглировании.

По итогам соревнований четверо спортсменов получили путевки на азиатское и мировое первенства. Они пройдут в Узбекистане и Кыргызстане.

