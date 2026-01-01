В Перми побит февральский рекорд по количеству осадков В краевом центре за месяц уже выпало 74 мм Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале 2026 года Пермь побила все рекорды по количеству осадков: с начала месяца выпало уже 74 мм. Прежний рекорд был установлен в 1966 году (тогда выпало 73 мм).

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, обновлению исторического максимума способствовали слабые снегопады последних дней (за трое суток выпало 1,8 мм осадков).

Окончательное значение рекорда станет известно к вечеру субботы, 28 февраля. По прогнозам, до конца месяца ожидается еще 3-4 мм осадков, что может привести к итоговой сумме в 77-78 мм. В соседних городах (Екатеринбурге, Казани, Кирове) также зафиксировано около двух месячных норм осадков за месяц, но там рекордов не будет.

