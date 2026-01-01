«Пермгорэлектротранс» хочет взыскать с водителей автотранспорта 200 тысяч рублей По их вине в Перми простаивали 56 трамваев Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

МУП «Пермгорэлектротранс» занялся подготовкой документации для взыскания компенсаций с водителей автотранспорта, по вине которых простаивали трамваи.

В процессе подготовки исков учитывается объём транспортной работы всех вагонов, которые простаивали из-за нарушений на линии. Как пояснили на предприятии, эта мера направлена на то, чтобы стимулировать водителей соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными к городскому электротранспорту.

«Выезд автотранспорта на трамвайные пути существенно затрудняет движение трамваев и вызывает неудобства для тысяч пассажиров. Каждый такой инцидент приводит к сбоям в расписании и наносит предприятию прямой финансовый ущерб», — отметили в МУП «Пермгорэлектротранс».

В МУП сообщили, что оценивают ущерб от простоя на путях 56 трамваев в 200 тыс. руб. Суммарное время простоя достигло 33 часов.

На предприятии напомнили водителям о важности строгого соблюдения правил дорожного движения и недопущения выезда на трамвайные пути.

