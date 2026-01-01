В Пермском политехе учредили стипендию имени академика Александра Иноземцева Она будет выплачиваться талантливым студентам, специализирующимся на проектировании авиационных и ракетных двигателей Поделиться Твитнуть

Александр Иноземцев

Константин Долгановский

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) учреждена новая стипендия, которая носит имя учёного и конструктора, специалиста в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций Александра Александровича Иноземцева, сообщили в пресс-службе вуза.

Размер стипендии составляет 10 тыс. руб., и она будет выплачиваться ежемесячно в течение одного семестра. Право на получение стипендии получат наиболее талантливые и активные студенты 3-5 курсов аэрокосмического факультета, которые обучаются по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей».

В настоящее время Александр Иноземцев занимает пост заместителя генерального директора АО «ОДК» по управлению научно-производственным комплексом «Пермские моторы», а также является управляющим директором и генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель». Александр Иноземцев также входит в Региональный совет Пермского регионального отделения «СоюзМаш России», заведует кафедрой авиационных двигателей ПНИПУ и является академиком РАН, профессором и доктором технических наук. Он удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.

