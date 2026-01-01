Компания экс-чиновника заключила мировое соглашение с Пермским театром оперы и балета АО «Стройземнедвижимость-Пермь» проводило капремонт крыши театра Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края одобрил мировое соглашение между АО «Стройземнедвижимость-Пермь» и Пермским театром оперы и балета. Информация об этом опубликована в картотеке суда. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее, в 2022 году, театр заключил договор с АО «Стройземнедвижимость-Пермь» на капитальный ремонт крыши на сумму 31,7 млн руб. В процессе выполнения работ выяснилось, что необходимо провести дополнительные мероприятия, не предусмотренные изначальным контрактом. В связи с этим, в мае 2025 года АО «Стройземнедвижимость-Пермь» обратилось в суд с требованием взыскать 12,8 млн руб. за эти дополнительные работы.

В результате переговоров стороны пришли к соглашению о том, что стоимость фактически выполненных работ составляет 6,7 млн руб. На момент заключения соглашения театр полностью выплатил эту сумму, что позволило подрядчику отказаться от своих исковых требований. Производство по делу было прекращено по решению суда.

АО «Стройземнедвижимость-Пермь» принадлежит Михаилу Носову, который ранее занимал должность в департаменте агропромышленного комплекса регионального правительства.

