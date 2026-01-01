Пермский «Амкар» первый матч чемпионата 2026 года проведёт в Подольске Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В стартовом матче чемпионата России по футболу пермский «Амкар» 28 февраля сыграет на выезде против владивостокского «Динамо». Первоначально игра должна была состояться на Дальнем Востоке, но, как стало известно, по решению организаторов матч пройдёт на запасном поле в Подмосковье (в Подольске, на стадионе «Труд»). Начало — в 16:00 по пермскому времени.

Первую домашнюю игру чемпионата пермяки проведут уже во втором туре 7 марта: соперником «Амкара» станет «Динамо-2» (Москва).

Напомним, в сезоне-2026 «Амкар» будет выступать в дивизионе «А» Второй лиги, в группе «серебро». Это повышение в классе, команда получила его по итогам 2025 года, став победителем группы 4 дивизиона «Б» Второй лиги.

Соперниками красно-черных в двухкруговом турнире в этом году будут: «Алания» из Владикавказа, брянское «Динамо», «Динамо» из Владивостока, «Динамо-2» из Москвы, «Динамо» из Кирова, «Динамо» из Ставрополя, «Зенит-2» из Санкт-Петербурга и «Тюмень».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.