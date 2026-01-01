На пожаре в Прикамье спасены четверо детей Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Минувшей ночью в с. Брюхово Еловского муниципального округа Пермского края произошёл пожар в двухквартирном кирпичном жилом доме.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании пожарные получили 03:51 и тут же направили к месту ЧП 11 пожарных и 4 единицы техники.

Сообщается, что на пожаре спасены четверо детей. Их разбудила мать и вывела на улицу.

Пожар был локализован в 04:09 и полностью ликвидирован в 04:22. Площадь возгорания составила 120 кв. м. Причины пожара выясняются.

