В Пермском крае выявлены нарушения при реализации более тысячи тонн зерна Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала года в Пермском крае выявлены факты реализации зерна с нарушениями правил оформления товаросопроводительных документов. С 1 января по 24 февраля 2026 года Управление Россельхознадзора по региону вынесло 37 предостережений, касающихся 1,19 тыс. тонн зерна, использованного в пищевых и кормовых целях.

Так, 19 февраля в ходе проверки ООО «Союз-Агро», которое занимается хранением и продажей зерна в Ординском муниципальном округе, было обнаружено, что компания реализовала партию пшеницы массой 40,2 тонны на кормовые цели. Однако в товаросопроводительном документе сведения о декларации соответствия зерна требованиям Технического регламента 015/2011 оказались недостоверными.

В связи с этим Управление Россельхознадзора объявило предостережение о недопустимости нарушений в области качества и безопасности зерна.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.