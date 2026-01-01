Свыше трети жителей Перми выступают за переименование среднего профобразования С поручением выступил президент Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент Владимир Путин поручил изменить название среднего профессионального образования. Предложенный правительством вариант «специальное профессиональное образование» получил поддержку 35% жителей Перми. Большинство респондентов (44%) высказались за сохранение текущего названия. Ещё 3% предложили свои варианты. Опрос провёл SuperJob.

Люди с высшим образованием чаще поддерживают сохранение текущего названия (57%), в то время как среди обладателей среднего профессионального образования поддержка обоих вариантов примерно равна (34 и 35% соответственно).

Молодежь до 35 лет активнее поддерживает идею переименования: 39% из них предпочли вариант «специальное профессиональное образование». Среди респондентов 35-45 лет больше всего тех, кто хочет оставить всё как есть (52%).

Чем выше доход опрошенных, тем больше они поддерживают идею переименования: среди тех, кто зарабатывает от 150 тыс. руб. в месяц, вариант «специальное профессиональное образование» поддержало 37%, в то время как среди тех, кто получает до 80 тыс., — только 30%.

Кроме основных вариантов, респонденты также предложили свои альтернативные названия. Например, такие как «специальное образование», «профессиональное образование» или «профессионалитет». Также звучали предложения вернуть к советской традиции и использовать название «профессионально-техническое образование».

