Самые высокие зарплаты в Прикамье предлагают сварщикам Аналитики исследовали рынок рабочих профессий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики hh.ru изучили рынок труда и текущие вакансии в Пермском крае в начале 2026 года, чтобы определить, какие профессии среди рабочих предлагают самые высокие зарплаты. Наиболее высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года стали сварщики. Средний уровень зарплат для них составил 330 тыс. руб.

Второе место заняли электромонтажники с медианной зарплатой в 160 тыс. руб., а третье — монтажники, которым предлагают в среднем 141,3 тыс. руб.

В топ-10 также вошли токари, фрезеровщики и шлифовщики с зарплатой 110 тыс. руб., машинисты с доходом 109,7 тыс. руб., автослесари и автомеханики с 100 тыс. руб., механики с 90 тыс. руб., маляры и штукатуры с той же суммой, водители с 86,5 тыс. руб. и операторы станков с ЧПУ, которым предлагают 85 тыс. руб.

Медиана предлагаемых зарплат для категории рабочих профессий в целом по региону составляет 77 300 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.