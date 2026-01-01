В колледжах Прикамья в новом учебном году увеличат количество бюджетных мест Количество внебюджетных мест образовательные организации определяют самостоятельно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В новом учебном году колледжи Прикамья увеличат количество бюджетных мест. Об этом «Рифей» сообщает со ссылкой на министерство образования региона.

Сообщается, что количество бюджетных мест в 2026-2027 учебном году увеличится на 200 по сравнению с учебным годом 2025/26. Всего в колледжах откроется 17 382 бюджетных места. Количество внебюджетных мест образовательные организации определяют самостоятельно.

Среди самых востребованных направлений подготовки оказались «Прикладная геодезия», «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». В числе востребованных специальностей в ведомстве назвали «Графический дизайнер», «Компьютерные системы и комплексы», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.