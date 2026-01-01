Производитель свежеобжаренного кофе из Перми начал экспортные поставки Первая партия кофе отправилась в Беларусь Поделиться Твитнуть

Компания Nicks House Coffee, один из ведущих производителей обжаренного кофе в Пермском крае, впервые отправила экспортную партию своей продукции в Беларусь. Об этом сообщили в краевом правительстве.

История Nicks House Coffee началась в 2015 году, когда Антон Бродников решил заняться обжаркой и продажей кофе в России. В то время рынок только формировался.

«Первые два месяца я слышал только «нет» от владельцев кофеен. Но я верил в теорию вероятности: чем больше попыток, тем выше шанс на успех. Это правило работает и на экспортном рынке. Не бойтесь отказов, анализируйте ошибки, улучшайте продукт и двигайтесь вперед», — рассказывает Антон Бродников. В то время он также запустил онлайн-продажи через свой сайт.

В 2025 году благодаря услуге Центра поддержки экспорта по организации реверсивной бизнес-миссии компания вышла на новый уровень. В мае делегация из Беларуси посетила форум «Дни пермского бизнеса». Специалисты Центра организовали встречи с потенциальными покупателями и провели экскурсию по производству. Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» был заключен контракт, и первая партия кофе отправилась в Беларусь.

Бродников отмечает, что качественная организация реверсивной бизнес-миссии стала ключевым фактором выхода на новый рынок.

Сегодня компания использует современное оборудование для обжарки и лабораторные приборы для контроля качества продукции. Дизайн упаковки Nicks House Coffee дважды входил в топ-10 на всероссийском конкурсе. Также предприятие наладило прямой импорт зеленого зерна.

