За сутки в Пермском крае потушили четыре пожара Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В течение 24 февраля на территории Пермского края было ликвидировано четыре пожара. Два из них произошли в Перми, по одному — в Чайковском и Чусовском муниципальных округах. В результате этих пожаров никто не пострадал. Об этом сообщили в регуправлении МЧС.

Для предотвращения возгораний и поддержания стабильной ситуации с пожарами 24 февраля на территории края работали 186 профилактических групп, в состав которых вошли 434 специалиста. Они провели 1593 подворных обхода; инструктажи по пожарной безопасности для 2692 человек; распространили 2115 информационных листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: при обнаружении признаков пожара срочно сообщите об этом по телефонам «01», «101» или «112».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.