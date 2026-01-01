Ушёл из жизни пермский писатель и журналист Дмитрий Ризов Ему было 87 лет Поделиться Твитнуть

фото Пермского реготделения Союза писателей России

В Перми на 88-м году скончался Дмитрий Ризов, член Союза писателей России, известный прозаик, публицист и журналист. Об этом сообщили в Пермском региональном отделении Союза писателей России.

Дмитрий Ризов родился в 1938 году в Ленинграде. После окончания нефтепромыслового техникума в Бугуруслане он начал свою карьеру механиком на Каменноложском нефтепромысле в Пермском крае. Именно здесь впервые проявился его литературный талант и способности к журналистике.

В течение своей жизни Ризов сотрудничал с различными изданиями, среди которых были «Молодая гвардия» и «Лесная промышленность». В его творческом наследии — публицистическая книга «Земля, которую я люблю», сборник очерков «Крапивные острова» и повести «Ловцы» и «Невесь». За свои достижения писатель дважды становился лауреатом конкурса имени Аркадия Гайдара и был награждён множеством премий. Его имя включено в энциклопедию журналистов Пермского края.

«Память о Дмитрии Гилеловиче Ризове — чутком, неравнодушном человеке, талантливом летописце пермской земли — навсегда останется в сердцах его коллег, друзей, читателей и всех, кто знал этого замечательного человека. Выражаем глубокие соболезнования супруге Ларисе Кирилловне, родным и близким покойного», — говорится в заявлении писательской и журналистской организаций.

