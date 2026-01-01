Из всех частных домов в Пермском крае 86% строятся по каркасной технологии На модульные дома пришлось 14% спроса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году в России зафиксирован рекордный уровень строительства индивидуального жилья. По данным минстроя, в РФ было введено 63,5 млн кв. метров частных домов, что стало историческим максимумом для отрасли. Эксперты «Авито Услуг» проанализировали спрос на услуги строительства домов «под ключ» в 2025 году и сравнили его с предыдущими показателями.

Каркасная технология остаётся наиболее популярным выбором среди застройщиков благодаря своей надёжности и возможности гибкого проектирования. В 2025 году в Пермском крае на такие дома пришлось 86% всего спроса на строительство частных домов, а в Перми этот показатель составил 85%.

На модульные дома пришлось 14% спроса в крае и 15% в Перми. Хотя эта технология известна рынку уже давно, её популярность значительно возросла в последние годы. Это связано с развитием производственных процессов на заводах: улучшением точности сборки, использованием современных материалов для теплоизоляции и конструкции, а также внедрением цифровых инструментов для проектирования. Сокращение сроков строительства и меньшая зависимость от погодных условий также способствуют росту популярности модульных домов.

Каркасные дома строятся на участке заказчика с использованием деревянного или металлического каркаса, который затем утепляется и отделывается. Модульные дома, напротив, собираются из готовых заводских секций, что позволяет ускорить строительство и минимизировать влияние внешних факторов. Оба типа домов относятся к категории быстровозводимого жилья, но различаются по подходу к организации работ — от классической «полевой» сборки до высокой степени заводской готовности.

