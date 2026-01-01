Пермский «Молот» обыграл в Саратове «Кристалл» Пермяки забросили три безответные шайбы Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Во вторник, 24 февраля, в Саратове прошёл матч между местной хоккейной командой «Кристалл» и «Молотом» из Перми в рамках Чемпионата России ВХЛ 2025/2026.

В первом периоде была забита одна шайба. У гостей отличился нападающий Даниил Тесанов.

Во второй двадцатиминутке пермяки удвоили преимущество — гол в верхний угол ворот провёл форвард Даниил Лапин.

В третьем периоде окончательные цифры на табло установил Даниил Тесанов, сделав дубль. «Молот» победил 3:0.

Следующий матч пермяки проведут дома: 1 апреля они встретятся с ХК «Ижсталь».

