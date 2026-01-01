Пермский «Молот» обыграл в Саратове «Кристалл»
Пермяки забросили три безответные шайбы
Во вторник, 24 февраля, в Саратове прошёл матч между местной хоккейной командой «Кристалл» и «Молотом» из Перми в рамках Чемпионата России ВХЛ 2025/2026.
В первом периоде была забита одна шайба. У гостей отличился нападающий Даниил Тесанов.
Во второй двадцатиминутке пермяки удвоили преимущество — гол в верхний угол ворот провёл форвард Даниил Лапин.
В третьем периоде окончательные цифры на табло установил Даниил Тесанов, сделав дубль. «Молот» победил 3:0.
Следующий матч пермяки проведут дома: 1 апреля они встретятся с ХК «Ижсталь».
