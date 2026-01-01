Изготовление сувенирных банкнот в Перми оценили в 4 млн рублей На банкнотах будут изображены виды города Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Администрация Перми ищет подрядчика по изготовлению 5 тыс. комплектов сувенирных банкнот с нанесением логотипа или иного изображения. Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 3 марта.

Итоги определения поставщика подведут 5 марта. Стоимость работ оценили в 4 млн руб. Средства предусмотрены в городском бюджете.

Комплекты должны быть изготовлены в течение 90 рабочих дней. После заключения контракта исполнитель должен будет разработать эскизные проекты, для которых предлагается использовать виды зданий Перми в исторической ретроспективе ХХ века, виды зданий Перми ХХI века и иные изображения, имеющие непосредственное отношение к истории города. В каждом комплекте должно быть по две банкноты.

Отмечается, что изготовление банкнот осуществляется в качестве сувенирной продукции и используется при проведении представительских мероприятий заказчика.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.