Пермяки готовы тратить на репетиторов 11,5 тысячи рублей в месяц Математика является самым востребованным предметом Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

Февраль традиционно становится пиком активности для тех, кто готовится к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. В это время ученики уже определились с предметами для экзамена, но времени на подготовку остаётся всё меньше. Исследования «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» показывают, как жители Перми готовятся к экзаменам и повышают свою успеваемость с помощью репетиторов.

Опрос выявил, что 25% респондентов уже занимаются с репетиторами или планируют начать в ближайшее время. Основной целью занятий подготовку к госэкзаменам называют 49% участников исследования, что значительно превышает другие мотивы, такие как углубленное изучение предмета (38%) или улучшение текущей успеваемости (25%). Поддержка текущего учебного процесса важна для 23% респондентов, подготовка к контрольным и аттестациям — для 20%, освоение новых предметов или навыков — для 15%, а расширение кругозора — для 11%.

В Перми предпочтение отдается точным наукам и филологии. Математика является самым востребованным предметом: к репетиторам по этому направлению обращается 55% опрошенных. На втором месте по популярности находятся иностранные языки (37%). Русский язык интересует 26% респондентов, а точные науки (физика и химия) выбирают 23%. Программирование и IT привлекают 22% опрошенных, в то время как гуманитарные предметы — всего 2%.

При выборе педагога жители Перми ориентируются на рекомендации знакомых: для 57% респондентов важны советы друзей, коллег и родственников. Рекомендации школьных учителей и родителей других детей учитываются 41%. Среди рекламных каналов наибольшим влиянием пользуются сайты с объявлениями и маркетплейсы (8%). Примечательно, что 44% респондентов уже пользовались услугами репетиторов, найденных через интернет-рекламу, что свидетельствует о растущей эффективности онлайн-инструментов в образовательной сфере.

Большинство респондентов предпочитают личный контакт: 76% выбирают индивидуальные офлайн-занятия. Онлайн-формат также пользуется спросом: 6% респондентов предпочитают дистанционные занятия один на один. Самостоятельное обучение с проверкой заданий от репетитора выбирают 5% опрошенных, а групповые занятия (как офлайн, так и онлайн) составляют 13% предпочтений. Это подчеркивает ценность индивидуального подхода в обучении для достижения целей.

В отношении бюджета на услуги репетиторов 49% респондентов планируют тратить до 10 тыс. руб. в месяц. Средний месячный бюджет составляет 11 528 руб., при этом 26% готовы выделять свыше 15 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.