В Прикамье водитель, сбившая женщину с собакой, заплатила 650 тысяч

Константин Долгановский

В Краснокамске произошло ДТП, в результате которого пострадала местная жительница. Водитель автомобиля не снизила скорость перед пешеходным переходом и сбила женщину с собакой. Последняя осталась невредимой, а женщина получила серьезные травмы: черепно-мозговую травму, переломы таза и шейного позвонка. Она провела около двух недель в больнице, а затем ещё два месяца находилась в постели. После длительной реабилитации она могла передвигаться только с помощью технических средств для людей с ОВЗ.

Суд признал водителя виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Ей было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а также она должна была выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей.

Исполнительный лист на взыскание 650 тыс. руб. был передан в отделение судебных приставов по Краснокамску. Вся сумма взыскана и перечислена потерпевшей, сообщили пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

