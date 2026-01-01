В Перми осудят охранника бара, набросившегося на посетителей Как считают в полиции, мужчина превысил полномочия Поделиться Твитнуть

Дознаватели отдела полиции № 6 Управления МВД России по Перми завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 203 «Превышение полномочий работником частной охранной организации» и ч. 1 ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» УК РФ, сообщили в пресс-службе каревой полиции.

В сентябре прошлого года в дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о двух мужчинах с травмами головы. Сотрудники МВД начали проверку. В ходе оперативных действий было установлено, что травмы были получены у одного из баров города. Выяснилось, что конфликт возник между мужчинами и охранником, которого вызвали из-за повреждения имущества заведения.

Во время конфликта охранник ударил мужчин по лицу, в результате чего они упали и ударились головой. Когда один из пострадавших начал подниматься, охранник распылил в его сторону жидкость из баллончика. Затем, без достаточных оснований, он надел на обоих мужчин наручники.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, у одного из пострадавших диагностирован перелом нижней челюсти со смещением, что квалифицируется как средней тяжести вред здоровью. Все доказательства собраны, и уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.





