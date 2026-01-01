В Пермском крае авиалесоохрана готовится к воздушной тренировке Специалисты уже провели проверку спусковых устройств Поделиться Твитнуть

Работники Западно-Уральской авиабазы государственного бюджетного учреждения Пермского края «Гослесхоз» перед началом учений по спускам с вертолета МИ-8 провели тщательную проверку спусковых устройств СУ-Р. Особое внимание уделялось состоянию шнуров, которые проверяют на наличие порезов, утончений, утолщений, оплавлений и расслоений. Также оценивалось отсутствие следов минеральных масел и моторного топлива на поверхности шнура и соответствие его длины установленным стандартам (50+1 м). Об этом сообщили в минприроды региона.

Для обеспечения безопасности пожарных при спусках была проведена проверка на прочность. Для этого шнур натягивали с усилием в 350 кг с использованием автомобиля и динамометра. Все 27 проверенных шнуров успешно прошли испытания и были допущены к эксплуатации.

Воздушные тренировки запланированы на начало марта и будут проводиться в соответствии с утверждённым планом.

В Пермском крае леса занимают около 12 млн га, из которых почти 8 млн га расположены в малонаселенных или вовсе необитаемых районах, где нет дорог. Лесные пожары в этих местах тушат с помощью авиации. Обнаружение и ликвидация таких очагов осуществляется силами авиалесоохраны. Мониторинг лесных пожаров проводят летчики-наблюдатели авиабазы, а тушение обеспечивают парашютисты-пожарные и десантники-пожарные.

Для тушения возгораний десантников доставляют в лес на вертолетах. Если на месте пожара нет подходящей посадочной площадки, вертолет зависает в воздухе, а десантники спускаются на землю с помощью специальных шнуров.

