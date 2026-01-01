Пермяки назвали самые недооцененные профессии Лидируют педагоги Поделиться Твитнуть

Жители Перми считают, что на отечественном рынке труда недооценивается труд специалистов в таких сферах, как образование, медицина, производство и строительство.

Согласно данным опроса SuperJob, 29% опрошенных пермяков считают, что зарплаты педагогов и воспитателей недостаточны. 16% респондентов выразили недовольство низкими окладами врачей, фельдшеров и медсестер.

13% участников опроса считают, что необходимо повысить заработные платы квалифицированным рабочим на производстве и в строительстве. 9% горожан выступают за увеличение оплаты труда уборщиков и дворников. 7% респондентов отметили низкие оклады инженеров, а еще 7% — продавцов и кассиров. 5% опрошенных считают недооцененным труд бухгалтеров. 4% участников исследования заявили, что на рынке труда России в целом недооценены все виды работ. 3% респондентов указали на низкие зарплаты в бюджетной сфере.

Мужчины чаще всего критиковали политику работодателей в отношении рабочих и инженерно-технических работников. Женщины же чаще высказывались о том, что недооценен труд учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.

