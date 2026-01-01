Уроженка Азербайджана не смогла обжаловать в Перми приговор за контрабанду 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермским краевым судом

Уроженка Азербайджана не смогла обжаловать решение суда по делу о попытке вывезти из России крупную сумму денег без декларации. Этот инцидент произошёл в аэропорту Перми, где женщина, летевшая в Баку, была остановлена таможенниками. У неё обнаружили 4 млн руб., что превышает разрешённый порог для вывоза без декларации (эквивалент 10 тыс. долларов США).

Нарушительница заявила, что не имеет товаров, подлежащих декларированию, и прошла через «зелёный» коридор. Однако сотрудники таможни провели выборочный контроль и остановили её.

Пермский районный суд признал женщину виновной в контрабанде наличных денежных средств (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ) и назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Кроме того, у неё конфисковали 3 163 882 руб., которые превышали разрешённую сумму для вывоза без декларации, и передали их в собственность РФ.

Осуждённая посчитала приговор слишком суровым и подала апелляцию в Пермский краевой суд. Но апелляционная инстанция не изменила решение первой инстанции, признав его законным и обоснованным. Как сообщили в пресс-службе суда, судебная коллегия отметила, что при вынесении приговора были учтены все смягчающие обстоятельства, такие как наличие детей на иждивении и характер преступления. Также было учтено, что женщина была знакома с правилами перевозки наличных за границу, но осознанно их нарушила.

