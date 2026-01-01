За неделю в Перми зарегистрировано 11 ДТП Пострадали 14 человек, один погиб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 16 по 22 февраля в краевом центре произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях пострадали 14 человек, включая четырёх несовершеннолетних, погиб один человек, об этом сообщили в городской ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1641 нарушение ПДД: 41 водитель был пойман за управлением транспортным средством в состоянии опьянения; ещё 41 водитель был без прав; выявлено 19 случаев выезда на полосу встречного движения, 188 нарушений правил предоставления преимущества пешеходам и 180 нарушений ПДД среди пешеходов. Кроме того, зафиксировано 53 нарушения правил перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также призывает заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.