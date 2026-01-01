МЧС предупредило жителей Прикамья о резком похолодании В ведомстве рекомендовали меньше бывать на улице Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», с 24 февраля по 1 марта в отдельных районах Пермского края ожидается резкое похолодание. Среднесуточная температура воздуха может опуститься ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Всё это увеличивает риск травмирования населения из-за переохлаждения и обморожений, а также вероятность возникновения пожаров и аварий на объектах ЖКХ и нарушений в работе транспорта.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям региона соблюдать максимальную осторожность в условиях низких температур и следовать правилам безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.

В ведомстве призвали не выходить на улицу без крайней необходимости, особенно в морозные дни, и не отпускать детей на прогулки.

При использовании обогревательных приборов в помещениях следует строго соблюдать правила пожарной безопасности: не перегружать электрические сети, избегать использования неисправных электроприборов и самодельных обогревателей; не допускать перегрева печей и не размещать рядом горючие материалы, в том числе легковоспламеняющиеся вещества.

«Ни в коем случае не оставляйте топящуюся печь или включенные электрические приборы без присмотра», - призвали в МЧС.

