В Прикамье на путях эвакуации в многоквартирных домах произошло 12 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С начала 2026 года в Пермском крае зафиксировано 12 случаев возгорания, произошедших в местах эвакуации многоквартирных домов. В результате этих происшествий пострадали девять человек, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

В ведомстве напомнили жителям, что на эвакуационных маршрутах и у выходов строго запрещено размещать мебель (кроме сидячих мест для ожидания) и другие предметы (кроме специального оборудования). Также запрещается демонтировать лестницы, соединяющие балконы и лоджии по этажам и блокировать люки на балконах и лоджиях квартир.

Нарушение правил пожарной безопасности при использовании эвакуационных путей и выходов карается штрафами до 15 тыс. руб. для граждан, до 30 тыс. для должностных лиц и до 400 тыс. для юридических.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.