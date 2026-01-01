В Перми назвали победителей проекта «Народный Ледниковый» Фестиваль зимнего спорта завершится 1 марта Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В Перми в выходные определились победители проекта «Народный Ледниковый». Финальный этап состоялся на «Бионорд Катке».

Напомним, «Народный Ледниковый» — это турнир для любителей фигурного катания. Сначала все желающие, умеющие кататься на коньках, но не имеющие спортивных званий, участвовали в онлайн-этапе, отправив видео выступления. Жюри, возглавляемое серебряным призером Олимпиады Ильей Авербухом, выбрало 40 участников для офлайн-отбора. Победители этого этапа в течение недели под руководством профессионалов ставили новые программы, подбирали музыку и костюмы. Некоторые выступали в одиночном разряде, другие — в парах с профессиональными фигуристами.

Как сообщили в минспорта региона, среди детей победителем стала Милана Шилоносова, второе место заняла Варвара Гаврилова, третье — Александра Кочнева и Арина Дикова. Специальный приз получила Ульяна Плотникова.

Среди взрослых первое место завоевали Анита Нгуен и Артем Петров, второе — Дарья Новосельцева и Виктор Потапов, а третье — Лара Пахомова и Матвей Янченков, Ксения Сафронова и Роман Федотов.

Специальных призов удостоены Екатерина Корякова, Яна Уткина, Владислав Спевак и Варвара Стерлядева, Дмитрий Кучев и Ульяна Черных.

Проект «Народный Ледниковый» прошёл в рамках фестиваля зимнего спорта. Завершится фестиваль 1 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.