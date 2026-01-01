В Индустриальном районе Перми поймали расклейщиков незаконной рекламы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Индустриальном районе Перми сотрудники городской Административно-технической инспекции и Росгвардии задержали троих молодых людей, расклеивавших рекламные объявления в неположенных местах. Они наносили рекламу на фасады домов, мусорные контейнеры и входную дверь одного из зданий на перекрёстке улиц Советской Армии и Баумана. Задержанные привлечены к административной ответственности, сообщили в мэрии.

В Контрольном департаменте администрации города напоминают, что за расклейку рекламы в неположенных местах предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — до 100 тыс. руб.

Также власти напомнили, что жители Перми могут получить вознаграждение в размере 15 тыс. руб. за предоставление информации о случаях незаконного размещения граффити на зданиях.

