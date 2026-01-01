«Т Плюс» проводит проверку теплосетей Кировского района Перми с помощью безопасного реагента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети приступили к плановой проверке тепломагистралей Кировского района Перми с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества — «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство — окрашивание жидкости в ярко-зелёный цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.

«Уранин-А» наиболее эффективно применяется в тот момент, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Реагент добавляют в сетевую воду, строго соблюдая дозировку. Это абсолютно безопасно, что доказывает мировой опыт применения реагента», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

С 24 февраля проверка началась в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 — правобережная часть города, Кировский район Перми. Жители могут обнаружить «зелёную воду» в период до 10 марта. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 259-39-98 или на e-mail uranin@tplusgroup.ru.

