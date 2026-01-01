Заключённый в Пермском крае предстанет перед судом за призыв к терроризму Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Отбывающего наказание в исправительной колонии Пермского края обвинили в призыве к осуществлению террористической деятельности. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает прокуратура Пермского края, мужчине вменяют преступление по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма). Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в одной из исправительных колоний края, демонстрировал другим осуждённым видеозаписи, пропагандирующие и оправдывающие идеологию насилия, которой придерживаются террористические организации, положительно оценивал содержание указанных видеоматериалов, призывал к участию в террористической деятельности», — сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

В данный момент надзорный орган утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины. Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.