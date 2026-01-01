Банк Урал ФД запустил экспресс-кредитование для бизнеса Решение по заявке принимается в течение одного дня Поделиться Твитнуть

Время деловой активности набирает обороты. А это значит, что предприниматели ставят амбициозные цели и ищут эффективные инструменты для их достижения. Банк «Урал ФД» понимает потребности бизнеса и предлагает удобный цифровой продукт — экспресс-кредитование. Он позволяет быстро и эффективно решать повседневные задачи, не отвлекаясь от главного — развития компании.

Благодаря полностью автоматизированному процессу срок рассмотрения заявки составляет один день. Другими преимуществами экспресс-кредитов являются возможность оформления онлайн без посещения офиса, минимальный пакет документов и отсутствие условия предоставления залога.

«Воспользоваться предложением могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом экспресс-кредит будет полезен как опытному бизнесу, нацеленному на развитие, так и молодым компаниям, которым необходимы дополнительные средства для усиления позиций на рынке», — отмечают представители банка «Урал ФД».

Экспресс-кредит предоставляется на сумму до 5 млн рублей на срок до 24 месяцев, выдается как единоразово, так и в форме возобновляемой и невозобновляемой кредитных линий. Средства можно направить на пополнение основного или оборотного капитала, покупку или ремонт оборудования и техники и на решение других бизнес-задач.

При условии страхования жизни и здоровья заемщик получает скидку на процентную ставку — 4,5%, при страховании бизнеса — 4%.

Оформить экспресс-кредит просто: подайте заявку онлайн и получите решение в течение одного дня.

Ознакомиться с полными условиями можно на сайте банка, в отделениях по обслуживанию корпоративных клиентов и по телефону 8-800-100-10-40.

