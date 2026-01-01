За духоту в купе поезда Пермь–Адлер семья отсудила 200 тысяч рублей Перевозчик отказался компенсировать ущерб в досудебном порядке Поделиться Твитнуть

Семья из Перми намеревалась провести отпуск в Краснодарском крае и приобрела билеты в купе поезда «Пермь—Адлер». Однако их отдых начался с проблем, и поездка превратилась в настоящее испытание. На протяжении всего маршрута в вагоне не работал кондиционер, из-за чего температура в купе поднималась до 35-36°С. Окна в купе не открывались, поэтому для доступа свежего воздуха пассажирам приходилось держать дверь открытой, что нарушало их уединение. Кроме того, в вагоне не было питьевой воды, а услуги, включённые в стоимость билетов, такие как мультимедийный портал и пресса, не предоставлялись. Поскольку перевозчик отказался компенсировать ущерб в досудебном порядке, семья обратилась в суд.

Он установил, что перевозчик нарушил права истцов как потребителей. В связи с этим компания обязана возместить причинённый ущерб.

Дзержинский районный суд Перми защитил права пассажиров, снизив стоимость билетов до уровня плацкартных тарифов, в которых не предусмотрены оплаченные дополнительные услуги. В пользу истцов с АО «Федеральная пассажирская компания» была взыскана компенсация морального вреда, штраф, сумма снижения стоимости билетов и неустойка. Общая сумма компенсации составила 203 677,90 руб., сообщили в Дзержинском райсуде.

