Филиал «Азот» подводит итоги научно-образовательной деятельности за 2025 год

фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Предприятие традиционно приняло участие в ряде городских, краевых и федеральных проектов. При финансовой поддержке «Азота» в Березниках проводится конкурс донаучных открытий для дошкольников «Открывашки», состоялась городская олимпиада по химии, современным оборудованием, методическими пособиями и реактивами оснащена лаборатория школы №5.

Филиал «Азот» — традиционный партнер инициативы «Сириус. Лето». Специалисты предприятия курируют молодежные проектные команды, предлагая к разработке прикладные задачи в области химии, экологии и цифровизации производства. Например, в 2025 году состоялась защита проекта по теме «Увеличение скорости растворения хлористого калия в растворе нитрата натрия».

Второй год предприятие реализует проект естественно-научных классов «Азотхимклассы». Старшеклассники углубленно изучают химию, физику и информатику, в том числе на практических лабораторных занятиях в березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета. В прошлом году к программе обучения присоединились 26 учеников.

В городском детско-юношеском центре за счет «Азота» укомплектован компьютерный класс. Школьники обучаются по программе «Основы управления радиоуправляемой техникой».

На базе социального партнера предприятия Березниковского политехнического техникума проходит региональный этап Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Специалисты «Азота» выступают индустриальными экспертами события, оценивая участников, а также проводят обучающие мастер-классы для школьников и студентов.

«Азот» заключает целевые договоры на обучение со студентами по востребованным на производстве специальностям. Совместно с Березниковским политехническим техникумом филиал реализует проект «Учись с «Уралхимом», в рамках которого оказывает комплексную поддержку студентам с первого дня обучения. На предприятии действует 65 заключенных целевых договоров. Практику на предприятии в 2025 году прошли 133 учащихся.

Учебный центр «Азота» обучает персонал за счет работодателя. В прошлом году профессиональное обучение прошел 431 человек. 96 из них прошли программу повышения квалификации, 197 обучились на вторую профессию. Переподготовку прошли 138 человек.

Корпоративный музей филиала «Азот» — важная площадка для профориентации молодежи. Здесь регулярно проходят лекции «Введение в профессию», торжественное посвящение в целевые студенты «Азота», знакомство с историей филиала и другие тематические мероприятия, помогающие школьникам и студентам интегрироваться в корпоративную культуру предприятия.

Анна Штырхун, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Молодежь — это наше будущее. От того, как мы вкладываемся в обучение молодых специалистов сегодня, зависит то, какой будет завтра химическая отрасль и весь промышленный сектор с его высокими требованиями к уровню знаний специалистов. Хороший сотрудник сегодня — это человек, обладающий совокупностью навыков и умений, полученных и закрепленных на разных образовательных ступенях. Поэтому важно не только обучать, но и давать возможность школьникам и студентам проявлять свои возможности и таланты на практике. Только в этом случае на производство будут приходить люди с горящими глазами и идеями, способными двигать прогресс и развивать промышленность.

