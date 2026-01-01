В Прикамье прокуратура добилась отмены назначенных предпринимателям штрафов Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Краснокамска провела проверку и обнаружила нарушения в работе административной комиссии муниципального образования. Комиссия привлекала предпринимателей к ответственности за административные правонарушения, но при этом не соблюдала требования законодательства, считают в надзорном органе.

В ходе проверки выяснилось, что материалы дел не содержали объективных доказательств вины предпринимателей. Также были выявлены случаи дробления: за одно и то же правонарушение, совершённое в один день, комиссия выносила шесть постановлений о привлечении к ответственности и назначала штрафы на общую сумму 900 тыс. руб.

Кроме того, комиссия привлекала предпринимателей к ответственности по истечении срока давности.

Прокуратура направила представление главе округа и опротестовала незаконные правовые акты в суде.

После рассмотрения этих документов суд прекратил производство по делам об административных правонарушениях и отменил штрафы на сумму 1,2 млн руб., которые были незаконно назначены предпринимателям.

