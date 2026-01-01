Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Губахинский театр «Доминанта» инсценирует прозу пермского автора Краеведческий спектакль-притча посвящён юбилею Кизела Поделиться Твитнуть

Театр Доминанта, Губаха. Фото: пресс-служба театра

Камерный театр «Доминанта» (Губаха) обращается к прозе пермского писателя Авенира Крашенинникова. Спектакль «Моисей Югов» (12+) по мотивам романа «Горюч камень» ставит молодой московский режиссёр Кирилл Зайцев.

Моисей Югов — первооткрыватель кизеловского угля. Реальный прототип героя романа Крашенинникова действительно жил в местах, где позже был основан Кизеловский угольный бассейн. У Моисея Югова был особый дар: он «видел» залежи ископаемых. Кирилл Зайцев сам делает инсценировку спектакля, включая в неё библейские мотивы: как и праотец Моисей, прикамский рудознатец ведёт за собой людей, открывая им будущее.

Спектакль режиссёр решает в жанре сторителлинга. Артисты перерабатывают историю через собственный жизненный опыт, пропускают через призму своей личности и рассказывают её, как очевидцы; каждый актёр рассказывает от лица нескольких персонажей, перевоплощаясь на сцене.

Эта история — о людях, по воле судьбы оказавшихся на дикой, неприрученной, опасной земле и полюбивших её; про тех, кто смог выжить, потому что нашёл смысл, для чего жить.

Моисей Югов был крепостным, всё, чем он владел, — это его жизнь, его душевная сила, дар рудознатца и идея: заменить древесный уголь на горных заводах каменным, чтобы углежоги не теряли здоровье на своём неблагодарном промысле. Эта идея притягивала к себе людей, давала силу для выживания.

В сценографии планируется использовать натуральные материалы: нетёсаную древесину, воду, грязь, сено.

Премьера намечена на 5 апреля в Кизеле, на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 100-летия города.

Проект спектакля стал победителем конкурса «Развитие театрального искусства» Центра по реализации проектов в сфере культуры.

