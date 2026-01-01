В московском «Царь-макете» появился миниатюрный буксир из Перми Судно «Капитан Карпычев» было построено на пермском судостроительном заводе «Кама» Поделиться Твитнуть

фото музея «Царь макет»

Московский музей «Царь-макет» (расположен рядом с гостиницей «Космос» около станции метро "ВДНХ") сообщил об обновлении экспозиции миниатюрной России. В частности, в музее-диораме появился миниатюрный буксир «Капитан Карпычев». Как говорят организаторы, судно «Капитан Карпычев» было построено на пермском судостроительном заводе «Кама» и введено в эксплуатацию 26 сентября 1968 года. Модель судна выполнена из пластика и размещена на жидком стекле, имитирующем реку.

фото музея «Царь макет»

В миниатюрной версии буксира можно увидеть также десятки ржавых автомобилей. «На барже располагается одна из особенностей музея-диорамы — интерактивная сценка с национальным персонажем — роботом Виталиком, который после нажатия посетителем кнопки на макете начинает запускать мини-самолёт», — говорится в информации.

Напомним, московский музей-диорама «Царь-макет» был создан в 2021 году. На 800 кв. метрах макета представлено 35 миниатюр городов. Внутри них «живут» 100 тыс. фигурок, по дорогам постоянно курсируют более 1 тыс. грузовиков и автобусов.

фото музея «Царь макет»

Идея макета принадлежит предпринимателю Вадиму Авилову, вдохновленному зарубежными музеями. Проект объединяет реальные и вымышленные города и локации, сохраняя уникальные черты регионов России. Музей остается частным и планирует расширение в 2026 году.

