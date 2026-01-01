Судебные приставы Прикамья приостановили взыскание долгов с бойцов СВО на 2,3 млрд рублей ГУФССП запускает кампанию «Судебные приставы — защитникам Родины» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю запускает информационную кампанию «Судебные приставы — защитникам Родины». Её цель — разъяснить правовые гарантии и оказать помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.

По закону, исполнительное производство может быть приостановлено, если должник участвует в боевых действиях или контртеррористических операциях в составе Вооружённых Сил Российской Федерации и других воинских формирований. В таком случае меры принудительного исполнения не применяются.

В прошлом году судебные приставы Прикамья, рассмотрев обращения участников СВО и их родственников, приостановили более 34,5 тыс. исполнительных производств на общую сумму 2,3 млрд руб.

Для приостановления исполнительного производства нужно подать заявление от военнослужащего или его родственника и предоставить копию документа, подтверждающего заключение контракта о прохождении военной службы.

Подать заявление можно на призывных пунктах военных комиссариатов; в отделе судебных приставов, который ведёт исполнительное производство; через личный кабинет на портале Госуслуг.

Важно отметить, что приостановление исполнительных производств не распространяется на алиментные обязательства и обязательства по возмещению вреда в случае смерти кормильца.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.