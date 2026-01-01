В Перми стипендию «Юное дарование» увеличат в пять раз Её размер не пересматривался с 2011 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Депутаты Пермской городской думы приняли решение увеличить стипендии для одарённых воспитанников образовательных учреждений сферы культуры в пять раз. Размер пособия вырастет с текущих двух до десяти тысяч рублей. Решение было принято единогласно на очередном пленарном заседании городского парламента.

Заместитель главы Перми Екатерина Мальцева отметила, что это первое увеличение размера стипендии с 2011 года. Общие расходы городского бюджета на реализацию данной меры составят около 1,9 млн руб. Ранее инициатива была единодушно поддержана членами комитета городской думы по социальной политике.

Отметим, стипендия «Юное дарование» учреждена ещё в 1994 году и ежегодно вручается талантливым школьникам и подросткам, показавшим значительные успехи в учёбе, искусстве и культуре. За этот период лауреатами стали более 600 юных талантов региона.

Для получения награды ребёнок должен продемонстрировать выдающиеся результаты на международном, всероссийском или региональном уровне, участвуя в крупных культурных мероприятиях и конкурсах.

