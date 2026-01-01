Суд обязал муниципалитет в Прикамье отремонтировать разбитые дороги в посёлке На ремонт 4 км даётся 12 месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье суд обязал администрацию Куединского муниципального округа отремонтировать более 4 км разбитых дорог посёлка. Как отметили в пресс-службе Пермского краевого суда, проезжая часть на двух улицах и в четырёх переулках не соответствует государственным стандартам.

Во время проверки прокуратуры на дорогах были зафиксированы многочисленные ямы и колеи. Прокурор направил мэрии представление об устранении нарушений, однако меры не были приняты. Администрация пыталась оспорить иск в суде. Аргументом послужили плохая погода и передача дорог в оперативное управление МКУ «Управление капитального строительства».

Судья отклонил доводы, напомнив, что ответственность за содержание местных дорог лежит на органах местного самоуправления как на собственнике имущества, а договор безвозмездного пользования имуществом не освобождает муниципалитет от публично-правовой ответственности. Кроме того, качественное дорожное покрытие должно выдерживать типичные погодные условия региона.

По итогам рассмотрения дела районный суд обязал администрацию округа привести разбитые автомобильные дороги в нормативное состояние в течение 12 месяцев. В данный момент решение не вступило в законную силу.

