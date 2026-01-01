Количество выданных автокредитов в Прикамье снизилось на 40% Помимо сезонного фактора, это свидетельствует о резком охлаждении спроса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года в Пермском крае было выдано 1,34 тыс. автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом. Это на 40,7% меньше, чем в декабре 2025 года, когда было выдано 2,26 тыс. Это наименьшее значение с 2024 года.

В январе 2026 года также сократился объём выданных автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем на 47,2% (средний показатель по РФ).

Самое значительное сокращение выдачи автокредитов было зафиксировано в Ставропольском крае (54,1%), Чувашской Республике (53,3%), Краснодарском крае (52,2%), Саратовской области (51,8%) и Удмуртской Республике (51,2%).

«Выдача автокредитов в январе значительно снизилась, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Помимо сезонного фактора, это свидетельствует о резком охлаждении спроса из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, роста цен на автомобили и сокращения акций и скидок от автопроизводителей и дилеров. Кроме того, банки стали более осторожны из-за жесткой денежно-кредитной политики, направленной на охлаждение кредитного рынка. Они ужесточают требования к качеству кредитных историй, чтобы снизить риски просрочек. Поэтому потенциальным заемщикам важно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.