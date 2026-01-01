Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском университете отметят 130-летие изучения Гляденовского городища В честь важной для археологов даты пройдут популярные лекции, экскурсии и Всероссийская конференция Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Археологи ПГНИУ подготовили просветительский проект из цикла «Люди удивительной судьбы», героем которого станет Николай Никифорович Новокрещенных. События проекта связаны с 130-летием археологического изучения знакового для Прикамья археологического памятника — Гляденовского городища-костища, давшего название большой археологической Гляденовской культуре.

Главным событием программы станет Всероссийская научно-практическая конференция «Сакральное пространство и дальние связи: Приуралье в контексте культурных процессов раннего железного века и эпохи Великого переселения народов», которая пройдёт 20 — 26 апреля и соберёт в Перми ведущих учёных — специалистов по археологии раннего железного века со всей России.

В те же даты начнётся серия научно-популярных лекция с участием приезжих специалистов для широкой публики. Лекции продолжатся в течение лета и осени. На них будут не только рассказывать о Гляденовской культуре и истории её изучения, но и показывать находки, сделанные на раскопках Гляденовского костища. Лекции пройдут на разных городских площадках, в том числе в Музее истории Пермского университета.

Первые масштабные раскопки на Гляденовском костище провёл в 1896-1897 годах Николай Никифорович Новокрещенных — уроженец Пермской губернии, российский горный инженер, археолог, краевед и видный общественный деятель. Его деятельность очень разнообразна: он был и заведующим рудниками, и управляющим заводами, и даже мировым судьей. Выйдя в отставку, он посвятил себя краеведческой и общественной деятельности, а также археологическим исследованиям. Николай Новокрещенных был председателем Пермской ученой архивной комиссии, Пермского отделения Уральского общества любителей естествознания, стал одним из инициаторов создания научно-промышленного музея — сейчас это Пермский краеведческий музей.

Его исследования принципиальным образом изменили восприятие учёных раннего железного века Пермского Прикамья. Раскопки Новокрещенных показали, что Гладеновское городище-костище — уникальный памятник, крупнейшее святилище такого типа в Прикамье и одно из крупнейших святилищ лесной полосы Евразии.

На Гляденовской горе были найдены тысячи предметов, связанных с культовой деятельностью древнего населения Прикамья. Только предметов пермского звериного стиля на памятнике найдено более 1 тыс. единиц, а бус — более 15 тыс. Гляденовское костище является ключевым центром формирования и развития такого явления, как пермский звериный стиль. Оно, можно сказать, было «столицей» для племён раннего железного века, проживавших на территории Пермского Прикамья — культурным, религиозным и производственным центром.

Современные исследования подтверждают и развивают многие идеи, высказанные в работах Николая Новокрещенных.

Проект «Люди удивительной судьбы. Николай Никифорович Новокрещенных» стал победителем грантового конкурса «Возрождение исторической памяти» Центра по реализации проектов в сфере культуры и будет поддержан Министерством культуры Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.