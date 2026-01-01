В Перми похоронят погибшего на СВО журналиста Алексея Рагутского Прощание назначено на 26 февраля Поделиться Твитнуть

В Перми на Северном кладбище пройдут похороны журналиста Алексея Рагутского, который погиб в зоне СВО. Прощание с ним назначено на 26 февраля. Об этом сообщает Properm.

Алексей родился в Горнозаводске в 1972 году. После окончания УрФУ начал свою карьеру на «Авторадио ТВ» в середине 90-х, где вёл программу «За гранью». Затем он работал в пермском издании «Звезда». Позже Алексей переехал в Балаково Саратовской области и устроился в газету «Суть».

Осенью 2023 года журналист отправился на СВО, где получил позывной «Соломон». С 21 января 2024 года он перестал выходить на связь. Накануне он написал, что им предстоит сложная боевая задача: «Постараюсь вернуться». Но он попал в списки пропавших без вести», — поделилась супруга Алексея с изданием.

Сын Алексей получил извещение от военкома: «Ваш отец Рагутский Алексей Вячеславович, военнослужащий войсковой части…, объявлен умершим с 26 января 2024 года в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Смерть наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы».

Алексей Рагутский был награждён Орденом Мужества. В месте его гибели велись ожесточенные бои, что затруднило поиск и опознание тела.

