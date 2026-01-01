В Прикамье прощаются с погибшим на СВО Николаем Федотовым Он погиб 12 февраля 2026 года Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Оханска

В зоне СВО погиб 33-летний уроженец Оханского округа Николай Федотов, об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. «Разделяем боль утраты», — говорится в информации и властей.

Николай Федотов родился в с. Казанка недалеко от Оханска. Он был пятым ребёнком в многодетной семье. В родном селе Николай окончил школу и продолжил обучение в Строгановском колледже. После службы в армии переехал в Пермь, где с 2013 года проживал и работал, а также создал семью.

Весной 2024 года Николай заключил контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции. Служил гвардии рядовым. 12 февраля 2026 года мужчина погиб.

Прощание с военнослужащим начнётся 24 февраля в 14:00 в Доме культуры с. Казанка.

