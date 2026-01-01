В Краснокамске перекрыли движение для автотранспорта Меняются маршруты межмуниципальных автобусов Поделиться Твитнуть

В Краснокамске с 24 февраля из-за ремонтных работ на ул. Чапаева (от ул. Пушкина до дома 43 по ул. Чапаева) будет полностью перекрыто движение автомобилей по 27 февраля. Ограничения будут действовать по 27 февраля. Об этом сообщили в минтрансе региона.

В связи с этим изменятся маршруты межмуниципальных автобусов. Так, с 0:00 24 февраля до 23:59 27 февраля автобусы № 205, 206, 522 и 529/1 поедут по ул. Карла Маркса до пр. Маяковского, при этом они не будут останавливаться на «Поликлинике» и «Ул. Пушкина». Автобус № 529/1 на пр. Маяковского повернёт направо и продолжит движение по ул. Чапаева.

