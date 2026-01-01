В Перми осудят 17 обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр Участники группы действовали в 2022-2024 годах Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми завершено расследование уголовного дела против 17 человек, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием интернета (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, с сентября 2022 года по декабрь 2024-го участники группы, действуя в организованной форме, проводили незаконные азартные игры в нежилых помещениях Перми и Краснокамска. Под их контролем работали четыре нелегальных игровых клуба. В состав группы входили четверо мужчин, двое из которых были организаторами, и 13 женщин, выполнявших функции операторов и администраторов.

Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю.

Следствием был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 2,5 млн руб. по ходатайству следователя СК. В ходе 20 обысков изъято 59 компьютеров, мобильные телефоны участников и более 1 млн руб. наличными. Также была проведена судебная компьютерно-техническая экспертиза.

Трое обвиняемых находятся под стражей, еще трое — под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Один из участников группы, выполнявший роль техника, заключил досудебное соглашение, и его дело выделено в отдельное производство, которое также рассматривается в суде.

