В аэропорту Перми задерживаются и отменяются рейсы Дольше всего придётся ждать вылетов в Сочи

Зарина Ситдикова

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, 24 февраля десять рейсов прибыли и вылетели с задержками, ещё девять рейсов отложены, а три отменены.

Рейс FV 6130 в Сочи авиакомпании «Россия», запланированный на 6:50, вылетит только в 17:00. Другой рейс в Сочи N4 424, выполняемый Nordwind Airlines, перенесён с 16:50 до 3:55 25 февраля. задержки связаны с поздним прибытием рейсов FV 6129 и N4 423.

В Калининград рейс N4 883, запланированный на 7:20, отправится в 17:45. Обратный рейс из Калининграда в Пермь (N4 884), ожидавшийся в 6:15, прибудет завтра в 2:05.

Также задерживается рейс А4 6018 авиакомпании «Азимут», следующий в Минеральные Воды. Время вылета перенесено с 15:25 на 18:10.

Рейсы «Победы» ДР 1570 (Пермь—Санкт-Петербург) и ДР 1569 (Санкт-Петербург—Пермь) полностью отменены, не состоялся рейс N4 884 (Калининград—Пермь), прибытие которого планировалось на 6:15.

Задерживается прилет рейсов A4 4027 из Махачкалы и ЮВ 240 из Усинска.

